Der Ehrenschützenmeister räumt in Pfäfflingen nochmal ab

Helmut Götz, Ehrenschützenmeister von Germania Pfäfflingen, erringt nach über 30 Jahren erneut den Königstitel. Neben ihm regiert Jungschützin Mia Ackermann.

Nach drei Jahren hat Pfäfflingens Königsfeier wieder am gewohnten Termin und im gewohnten Rahmen stattgefunden. 43 Schützinnen und Schützen nahmen am Königsschießen teil, die Königskette sicherte sich Ehrenschützenmeister Götz, der den Titel zuletzt vor über 30 Jahren trug.

Zunächst gingen Grußworte von Schützenmeister Helmut Hahnemann an die Gäste, im Speziellen an Ehrenschützenmeister Helmut Götz und Ehrenmitglied Kurt Klammert mit ihren Ehefrauen. Wie immer darf bei so einem Fest nicht fehlen, daran zu denken, wer das Gelingen erst ermöglicht. Dies sind wie bei allen Vereinen die fleißigen Helfer und die vielen Spender, ohne die das Fortbestehen des Vereins nicht möglich wäre.

Nach dem gemeinsamen Abendessen prämierte Sportwart Philipp Elz die besten Schützinnen und Schützen aus verschiedenen vereinsinternen Kategorien des vergangenen Schützenjahres, welches weiterhin von den Auswirkungen der Pandemie geprägt war. Die Teilnahme an den unterjährigen Vereinsmeisterschaften und den Übungsschießen hat zwar wieder minimal zugenommen, doch sie bleibt weit entfernt von dem, wie es vor drei Jahren noch war.

Mia und Milena Ackermann werden in Pfäfflingen für Trainingsfleiß belohnt

Erfreulich ist, dass auch wieder Jugendliche den Weg an den Schießstand gefunden haben. Für ihre Trainingsleistung konnte sich Milena Ackermann den ersten Platz in der Jugend und Mia Ackermann den ersten Platz bei den Schülern sichern. Beide durften einen Pokal entgegennehmen. Herrmann Rödel ist erneut bester Schütze mit der Luftpistole. Beim Gewehrschießen macht sich der Trend hin zum Auflageschießen bemerkbar, immer mehr Schützen des Vereins trainieren aufgelegt. So steigt die Konkurrenz in diesem Bereich, während sie im freien Schießen weiter rückläufig ist. Unangefochten auf Platz eins bei den Aufgelegtschützen behauptet sich bei den Germania Schützen seit Jahren Ehrenschützenmeister Helmut Götz, der sich auch in diesem Jahr mit 3156,8 Ringen – noch besser als in den Vorjahren – den Vereinsmeistertitel sichert.

In der freien Klasse ging es bei den Damen der ersten Mannschaft eng zu. Mit jeweils 3714 Ringen landeten Claudia und Anita Relovsky auf Platz zwei und drei, nur knapp hinter ihrer Mannschaftskollegin Stefanie Wagner. Bei der Prämierung für den besten Tiefschuss während dem Übungsschießen in 2022 errang erneut Helmut Götz den ersten Platz mit einem 3,6-Teiler. Der Jahresblattpokal geht damit zum dritten Mal in Folge an den bekannten Blattlschützen.

Anita Relovsky nimmt den Wanderpokal mit nach Hause

Nach einer kurzen Pause folgte die Bekanntgabe der Gewinner des Königsschießens durch Vorsitzenden Helmut Hahnemann. 43 Teilnehmerinnen und Teilnehmer versuchten ihr Glück, um die Regentschaft bei den Germania Schützen aus Pfäfflingen zu erlangen. Beim Königspokal überzeugte Anita Relovsky. Dank ihres 29,0-Teilers darf sie den Wanderpokal nun ein Jahr bei sich zu Hause platzieren. Traditionell dürfen sich bei dem gemischten Königs- und Preisschießen alle Schützen beginnend ab dem dritten Platz etwas vom Preistisch nehmen. Nach Bekanntgabe aller Gewinner folgte der Höhepunkt des Abends – die Proklamation der neuen Schützenkönige für das Jahr 2023. Da die vorherige Königsfeier pandemiebedingt erst im Sommer stattfand, blicken Erwin Steb und Milena Ackermann zwar auf eine kurze Regentschaft zurück, dank zwei stattfindender Schützenfeste aber auf eine sehr ausgeprägte.

Der Jugendkönigstitel bei den Germania Schützen aus Pfäfflingen bleibt in der Familie Ackermann, Milena Ackermann übergibt ihrer Schwester Mia die Königskette. In der Schützenklasse standen noch Ehrenschützenmeister Helmut Götz und Sportwart Philipp Elz zur Auswahl. Beide waren sich sicher, einen super Schuss erzielt zu haben. Nur 2,1-Teiler trennten die beiden Schüsse. Mit dem bloßen Auge ist hier kein Unterschied zu sehen. Helmut Götz ist bekannt für seine sehr guten Tiefschüsse, die letzte Königswürde liegt bei ihm allerdings bereits über 30 Jahre zurück. Philipp Elz hingegen war noch nie Träger des Titels. Neuer Regent im aktuellen Jahr für die Germania Schützen in Pfäfflingen mit einem 15,2-Teiler ist Helmut Götz.



Die Ergebnisse im Einzelnen:

Vereinsmeister (VM) Luftgewehr: 1. Stefanie Wagner (3718 Ringe), 2. Claudia Relovsky (3714 Ringe), 3. Anita Relovsky (3714 Ringe).

VM Luftpistole: 1. Herrmann Rödel (3249 Ringe).

VM Luftgewehr Auflage: 1. Helmut Götz (3156,8 Ringe), 2. Helmut Hahnemann (3122,7 Ringe), 3. Helmut Prokein (3058,0 Ringe).

VM Luftgewehr Jugend: 1. Milena Ackermann (151 Ringe).

VM Luftgewehr Schüler: 1. Mia Ackermann (700 Ringe), 2. Sara Deißler (655 Ringe).

Jahresblattl: 1. Helmut Götz (3,6-Teiler), 2. Bernd Ackermann (4,5-Teiler), 3. Helmut Prokein (4,8-Teiler).

Königspokal: 1. Anita Relovsky (29,0-Teiler), 2. Andreas Steb (31,4-Teiler), 3. Helmut Hahnemann (35,2-Teiler).

Blattl-Prämie König: 1. Helmut Götz (74,2-Teiler), 2. Philipp Elz (77,5-Teiler), 3. Jörg Ackermann (117,5-Teiler).

Auflage-Scheibe: 1. Helmut Prokein (7,2-Teiler), 2. Helmut Götz (21,5-Teiler), 3. Peter Schmidt (27,5-Teiler).

Schützenkönig: 1. Helmut Götz (15,2-Teiler), 2. Philipp Elz (17,3-Teiler), 3. Jörg Ackermann (19,7-Teiler).

Jugendkönig: 1. Mia Ackermann (73,6-Teiler), 2. Sara Deißler (144,8-Teiler).