Spielertrainer Buser kickt auch 2025/26 für den SV Holzkirchen

Wie der SV Holzkirchen bekanntgibt, wird Fußball-Spielertrainer Philipp Buser dem Verein ein weiteres Jahr erhalten bleiben. Somit werde er auch in der kommenden Saison 2025/2026 für den SVH auflaufen. Die Abteilungsleitung sowie der Vorstand sind sich einig: „Wir sind sehr froh, dass Philipp weiterhin sowohl als Trainer als auch als Spieler eine so wichtige Rolle in unserem Verein einnimmt. Diese Entscheidung zeigt den großartigen Zusammenhalt im Team und bestätigt darüber hinaus unser hervorragendes Vereinsumfeld.“ Buser leiste mit seinem Engagement sowohl auf dem Spielfeld als auch abseits des Platzes einen bedeutenden Beitrag zum Erfolg des SV Holzkirchen. Der Verein blickt laut den Verantwortlichen zuversichtlich auf die anstehende Rückrunde in der Kreisliga Nord und freut sich auf die weitere Zusammenarbeit in der kommenden Saison. (AZ)

