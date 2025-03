Nördlinger Basketballer in Aschaffenburg: Wessen Serie reißt?

Nach drei Spieltagen in den Playdowns dürfen sich die Regionalliga-Basketballer des TSV Nördlingen noch immer ungeschlagener Spitzenreiter der Abstiegsrunde nennen. Zwei mühsame Arbeitssiege brauchte es, bevor die Rieser ersatzgeschwächte Neustädter zuletzt deutlich mit 100:80 in eigener Halle abfertigten. Mit einem weiteren Erfolg am Samstag kann Nördlingen nun den nächsten großen Schritt in Richtung vorzeitigem Klassenerhalt gehen. Doch dass dieser kein leichter wird, verdeutlicht ein Blick auf die Tabelle.

Max Scherer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aschaffenburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nördlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis