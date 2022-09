Rieser bei Lauf am Brombachsee dabei

Bereits zum zehnten Mal fand der Seenlandmarathon statt. Das sind die Ergebnisse der Rieser.

Der Seenlandmarathon in Pleinfeld am Brombachsee hat dieses Jahr zum zehnten Mal unter diesem Namen stattgefunden. Bei dem immer größer werdenden Event wurden ein Marathon, Marathonstaffeln, Schüler- und Hobbyläufe, ein Halbmarathon und eine Nordic-Walking-Strecke angeboten.

Für den Marathon fiel der Startschuss bereits um 9 Uhr bei kühlen zehn Grad und leichtem Regen. Beim Marathon musste der Brombachsee von den 144 Teilnehmerinnen und Teilnehmern zweimal umrundet werden. Erster beim Marathon wurde Andreas Doppelhammer von der M.O.N. in 2:51:50 Stunden, nur vier Sekunden vor dem Einheimischen Michael Harrer; schnellste Frau war Margarita Geistdörfer (ohne Verein) in 3:14:04 Stunden vor Susan Weigert von der LG Vogtland in 3:16:46 Stunden. Von der LG Donau-Ries erreichte Rudolph Backof in 3:37:19 Stunden das Ziel.

Rieser laufen bei Halbmarathon am Brombachsee mit

Der Halbmarathon mit 667 Finishern startete um 11 Uhr bei noch frischen elf Grad und leichtem Nieselregen. Die 21,1-Kilometer-Strecke um den Brombachsee gewann Stefan Böllet vom TSV Pavelsbach Run in 1:12:54 Stunden. Beste Frau war Kim Korber vom TV 06 Thalmässing in 1:28:11 Stunden. Die Oettingerin Raas Sitta wurde Sechste in 1:32:21 Stunden. Die Läuferinnen und Läufer des TSV Nördlingen erreichten in folgenden Zeiten das Ziel: Hans Niederhuber 1:50:56 Stunden (3. AK M65), Stefan Kirchner 1:53:13 Stunden (35. AK M45), Brigitte Erdle 1:59:18 Stunden (7. AK W45), Susanne Vierkorn 1:59:36 Stunden (7. AK W50) und Ilona Hollndonner 1:59:51 Stunden. (11. AK W35). Am Halbmarathon nahmen aus der LG Donau-Ries auch noch Läuferinnen und Läufer vom TSV Oettingen, dem SV Mauren und der LG Warching teil. Weitere Ergebnisse unter www.seenlandmarathon.de. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lobten die hervorragende Verpflegung rund um die Läufe sowie die perfekte Organisation des Zwei-Tage-Events. (hni)