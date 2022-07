„Poggen“ holen Medaillen in Berlin

Das Sportteam Polsingen-Oettingen-Gunzenhausen von Diakoneo räumt bei den Nationalen Spielen von Special Olympics in Berlin groß ab.

Nach drei langen, pandemiebedingten Jahren Pause brennt das olympische Feuer endlich wieder. In Berlin im Stadion an der alten Försterei sind auch die „Poggen“ (Sportteam Polsingen-Oettingen-Gunzenhausen) mit Delegationsleitung Lisa Heydecker bei den Special Olympics an den Start gegangen.

Acht Schwimmer, zwei Unified-Partner im Schwimmen (Sportler ohne Behinderung, die gemeinsam mit Athleten mit Behinderung in einer Staffel antreten) und acht Boccianer traten bei den Nationalen Spielen von Special Olympics an. Die Schwimmer machen in den Finals den Anfang. Tobias Meyer, Sarah Mayer (Unified Partnerin), Klaus Dittrich und Steffen Meyer (Unified Partner) schwimmen in der 4x50 Meter Freistil Unified Staffel zu Silber. Über 25 Meter Freistil macht Margarete Kaiser mit Bronze den Auftakt, Silke Kloß bei ihrem ersten Wettbewerb im Schwimmen sichert sich Silber. Katharina Popp, Julian Völklein und Jochen Weiß werden jeweils Vierter. Enrico Schmitz landet auf Platz fünf, Klaus Dittrich wird bei seinem Debüt Sechster und Tobias Meyer holt den achten Platz.

Für die Poggen läuft es besser und besser

Noch besser läuft es dann am zweiten Finaltag: Unter den Augen von Headcoach Silke Habermeyer gewinnen Silke Kloß und Klaus Dittrich Gold. Jochen Weiß hat etwas Glück und gewinnt Silber. Margarete Kaiser kommt auf Platz vier, Julian Völklein und Tobias Meyer auf Platz fünf ins Ziel. Mit Platz sechs von Enrico Schmitz und Platz sieben von Katharina Popp machen sie den Medaillensatz komplett.

Zum Abschluss schwimmt die 4x50 Meter Freistil Staffel auf den sechsten Platz und hat die große Ehre, dabei vom ZDF gefilmt zu werden. Der Beitrag ist im SportStudio zu sehen – ein Erlebnis, das wohl keiner je vergessen wird.

Der letzte Wettkampftag ist dann die Finalrunde für die Boccianer. Im Einzel gewinnt Kerstin Weiss die dritte Goldmedaille für die „Poggen“. Fatima Seinil und Christina Vogt gewinnen beide Silber. Für Stefan Janik und Sabine Söder reicht es für Platz vier. Herbert Krasic und Denise Ohlrich werden jeweils Fünfte. Eine Schreckensnachricht für die Bocciamannschaft war die Verletzung von Heidi Homanner, die sich kurz vor dem Start den Knöchel bricht und mit Trainer Michael Regel ins Krankenhaus muss. Im Doppel gibt es dann Platz fünf für Kerstin Weiss und Christina Vogt. Stefan Janik holt Silber. Sabine Söder kämpft mit der Erschöpfung, aber dank Doppelpartner Herbert Krasic steht am Ende der zweite Platz. Der krönende Abschluss ist das Doppelspiel von Denise Ohlrich und Fatima Seinil, die hochverdient Gold gewinnen.

Die Abschlussfeier am Brandenburger Tor wird dann zur großen Party, die das Team wohl nie vergessen wird. (AZ)