Viele Medaillen und wertvolle Erfahrungen

14 Diakoneo-Athleten aus den Regionen Polsingen-Oettingen-Gunzenhausen und Neuendettelsau gehen bei den bayerischen Winterspielen an den Start.

Mit 20 Medaillen sind 14 Athletinnen und Athleten von Diakoneo von den Special Olympics Winterspielen zurückgekehrt. Neben Medaillen haben die Sportler vor allem auch viele unvergessliche Erinnerungen mit nach Hause gebracht.

Rene Berthold und Frank Bielohlawek aus dem Sportteam Polsingen-Oettingen-Gunzenhausen waren bei den bayerischen Winterspielen besonders erfolgreich. Im 200 Meter Schneeschuhlaufen hat Berthold mit einer Zeit von 36 Sekunden gewonnen und ist somit, da er in Leistungsgruppe 1 angetreten ist, Bester in ganz Bayern. Insgesamt hat er bei den Spielen drei Medaillen geholt. Frank Bielohlawek hat im Ski-Langlauf gleich zwei Goldmedaillen gewonnen. „Die Athleten haben eine super Leistung erzielt und gezeigt, dass man mit Teamgeist und Willen Großes leisten kann“, sagt Lisa Heydecker, Sportbeauftrage für die Region Polsingen-Oettingen- Gunzenhausen.

Drei der 14 Teilnehmenden nahmen zum ersten Mal an einem Turnier von Special Olympics teil, nachdem die Winterspiele in den beiden vergangenen Jahren coronabedingt ausgefallen sind. Umso größer war die Freude über die guten Platzierungen. Auch beim Schneeschuhlaufen gab es eine Premiere: Zum ersten Mal gingen die Schneeschuhläufer beim Staffellauf an den Start und holten dank eines starken Schlussspurts sogar die Silbermedaille.

Medaillenregen für Diakoneo-Athlethen bei den Special Olympics

Dass sich das intensive Training gelohnt hat, zeigte sich auch an den vielen Medaillen in den Disziplinen Ski Langlauf und Schneeschuhlaufen. Die Sportler aus den Regionen Neuendettelsau und Polsingen-Oettingen-Gunzenhausen gewannen insgesamt siebenmal Gold, sechsmal Silber und siebenmal Bronze. Aber auch neben den Wettkämpfen haben die Athletinnen und Athleten viel erlebt. Die Eröffnungsfeier an der Isarbrücke in Bad Tölz, bei der die 620 Athletinnen und Athleten von rund 1500 Besucherinnen und Besuchern bejubelt worden sind, war einer der Höhepunkte.

Mit dabei waren aus der Region Polsingen-Oettingen-Gunzenhausen Heiko Kremer, Johann Fitcov, Frank Bielohlawek, Nico Gruber, Cedric Krause, Marcel Popow, Alexander Braun, Jochen Rummel und Rene Berthold. Aus der Region Neuendettelsau waren Dominik Berg, Natascha Pillhofer, Karina Lang, Andreas Bergmann, David Paudert mit dabei.

Auch Sportler aus Nördlingen haben sehr erfolgreich an den Spielen teilgenommen.