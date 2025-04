Traumstart für den RC Meteors in die Rückrunde

Bei bestem Wetter empfing Nördlingens Rugby-Team am vergangenen Samstag die zweite Mannschaft des SV StuSta Freimann aus der Münchner Studentenstadt. Beim Hinspiel im November traten die Meteors mit nur einem Auswechselspieler an und mussten nach einer heftigen Abwehrschlacht eine 26:6-Niederlage gegen den Tabellenzweiten einstecken. Das Rückspiel fand nun unter anderen Vorzeichen statt. Die Nördlinger traten mit guter Besetzung und dank mehrerer Gastspieler mit ordentlichem Wechselkontingent an.

