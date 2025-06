Historische Chance: Schafft Reimlingen es in die Bezirksliga?

Nach zwei Siegen gegen Thannhausen und Oberegg steht den Reimlinger Fußballern in der Relegation zur Bezirksliga noch ein Spiel bevor: Wenn die Elf von Spielertrainer Dominik Kohnle an diesem Mittwoch die SpVgg Langerringen bezwingt, ist der erste Aufstieg des Vereins in die Bezirksliga geglückt. Um 18.30 Uhr wird Schiedsrichterin Lena Holland die Partie auf dem Platz in Altenmünster (Hennhofer Weg 3) anpfeifen. Mit einem Sieg wäre der größte Erfolg in der Geschichte des FSV perfekt.

