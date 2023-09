Nördlingerin holt Final-Sieg auf geschichtsträchtigem Gelände

Mariella Zuber gewinnt einen prestigeträchtigen Wettbewerb. Schon früh konnte sie in der Halle in München vorlegen.

Mariella Zuber hat das Finale des FRB Nachwuchsjugendcups auf der Olympia-Reitanlage in München-Riem gewonnen. Die 13-jährige Nördlingerin setzte sich mit ihrer E-Dressur gegen 36 Starterinnen durch, die sich aus dem ganzen Freistaat für dieses bayerische Finale qualifiziert hatten.

Der Förderkreis Reitsport Bayern (FRB) ist der Verein hinter „Pferd International München“, dem einzigen internationalen Turnier in Bayern mit 85.000 Besuchern im Jahr 2023 und bringt damit die Weltelite des Reitsports nach München. Ebenso liegt der reiterliche Nachwuchs dem Verein sehr am Herzen, wie man in der Ausschreibung des FRB Nachwuchsjugendcups sieht.

Über das Qualifikationsturnier in Thierhaupten kam Zuber nach München

Über die Saison hatten ambitionierte Reiterinnen und Reiter die Chance, sich für die Teilnahme in München-Riem zu empfehlen. Mariella Zuber hatte diese Hürde mit einem Sieg beim schwäbischen Qualifikationsturnier in Thierhaupten (Wertnote 7,7) mit Bravour genommen. Mit weiteren Platzierungen und Siegen mit Noten teils über 8,0 zeigte Mariella mit ihrem Pony Morgaine le Fay im Verlauf der Saison sehr hohe Konstanz in den Leistungen. In München-Riem traf die für den Reit- und Fahrverein St. Georg Nördlingen startende Seriensiegerin dann auf die bayerische Crème de la Crème ihrer Altersklasse.

Die Halle, in der 1972 die Reitwettbewerbe der Olympischen Spiele in München stattfanden, bot dazu eine eindrucksvolle Kulisse im weitläufigen Gelände. Mariella startete bereits in der fünften Zweier-Abteilung vor den Richterinnen. Hochkonzentriert zeigte sie eine harmonische Abfolge von Dressurlektionen. Die Richterinnen lobten im Prüfungsprotokoll vor allem den korrekten Ausbildungsweg, ihre souveräne Übersicht und die positive Einwirkung auf das Pony.

Neben den fließenden Übergängen zwischen den einzelnen Gangarten punktete Mariella mit dem absolut korrekten Dressursitz und passender und mustergültiger Hilfengebung. Die Traumnote von 8,4 und damit die Führung im Klassement war dann die logische Konsequenz für diesen Ritt. Jetzt hieß es warten, Daumen drücken und den weiteren 27 Teilnehmerinnen zuzusehen. Nach eineinhalb Stunden stand Mariellas größter Triumph in ihrer Laufbahn fest: Keine weitere Qualifizierte aus ganz Bayern konnte die Note 8,4 in diesem Wettbewerb übertreffen. Die Freude über die goldene Schleife war bei Trainerin Barbara Zuber und der mitgereisten Familie übergroß. Zu Hause in Nördlingen hatten die Vereinskollegen sowie Trainer Klaus Krüp ebenfalls mitgefiebert und gratulierten herzlich.