Bezirksoberliga Damen: Maihingen gewinnt das Kreis-Derby

Einen verdienten 3:2-Sieg haben die Maihinger Fußball-Damen in Wörnitzstein errungen. Dabei hätten die Rieserinnen auch deutlich höher gewinnen können.

Mit dem ersten Auswärtssieg dieser Saison haben sich die Maihinger Fußballerinnen in der Tabelle um einen Platz verbessert, stehen jetzt auf dem sechsten Rang mit viel Luft nach unten. Allerdings haben sie es verpasst, ihr Torverhältnis zu verbessern, genügend Möglichkeiten dazu hatten sie. Zufrieden mit der Mannschaftsleistung war Trainer Michael Klaus, der auch den Ergänzungsspielerinnen viel Einsatzzeit genehmigte.

Schon in der 4. Spielminute verpasste Sophie Kraut eine scharfe Hereingabe von Hannah Neher, die wenig später in den Strafraum marschierte und von der Torhüterin gebremst wurde. Erst in der 16. Spielminute hatte FC-Keeperin Dorentina Preniqi den ersten Ballkontakt, da ihre Vorderleute zuvor alles bereinigten. Aus zwei Freistößen ergaben sich die nächsten Maihinger Möglichkeiten, doch Neher schoss flach am Tor vorbei und den Freistoß von Carolin Stimpfle verpassten ihre Mitspielerinnen. Die Offensivaktionen der FCM-Damen waren gut aufgebaut, doch der Abschluss mäßig. Die erste Torannäherung der Heimmannschaft kam mit einem Freistoß in der 26. Minute, der übers Tor ging. Das Klaus-Team blieb dominant, Jule Schuster köpfte einen Eckball knapp übers Tor. In der 40. Minute war es wieder Hannah Neher, die auf der Außenbahn davon zog, Sophie Kraut verpasste ihre Hereingabe um Zentimeter. Dass es torlos in die Halbzeit ging, lag daran, dass die Rieserinnen ihre Angriffe nicht konsequent zu Ende spielten.

Frauenfußball: FC Maihingen belohnt sich sofort nach der Pause

Der Offensivdrang des FCM hielt in der zweiten Halbzeit an und wurde in der 47. Minute belohnt: Ein klasse Anspiel von Jule Schuster nahm Lisa Koukol am Elfmeterpunkt geschickt an und schob an der Torhüterin vorbei zum 0:1 ein. Jetzt wurde auch das Heimteam aktiver und nach einem Abwehrschnitzer konnte Jana Ernst auf der Linie klären. Doch zunehmend konnte sich das FC-Team wieder befreien und Nina Lämmer traf in der 60. Minute mit einem Freistoß aus 17 Metern von halb rechts ins linke Toreck zum 0:2.

Anstatt den Vorsprung auszubauen, musste Maihingen in der 73. Minute den Anschlusstreffer hinnehmen: Nach einem Foul an ihrer Keeperin stellten die Maihingerinnen ihre Aktionen ein und Valentina Berisha konnte ungehindert einschieben. Die Heimmannschaft drängte auf den Ausgleich, hatte aber keine zwingende Torchance. Erst in der 85. Spielminute fiel das 1:3: Neher erkämpfte sich im Mittelfeld den Ball, ihr präzises Zuspiel verwertete Lisa Koukol per Flachschuss. Doch nur eine Minute später kam Wörnitzstein-Berg zum 2:3-Anschlusstreffer, als sich ein verunglückter Kopfballversuch von Eva Enslin unhaltbar ins Tor senkte.

Weniger gut verlief der Spieltag bei den Maihinger Herren, die ihr Heimspiel gegen den TSV Rain II verloren.

Der FC Maihingen spielte mit: Preniqi; Wiedemann, Ernst, Stimpfle, Schuster, Enslin, Dürr, Neher, Lämmer, Kraut, Leberle, L. Koukol, Hofmann, Seitz, Beck.