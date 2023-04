Nördlinger Georgsreiterinnen blicken auf Podestplätze und Siege zurück

Von der Führzügelklasse bis zur M-Dressur nahmen Vereinsmitglieder mit sehr guten Ergebnissen an Turnieren teil. Besonders erfolgreich war Tina Tremel-Wunderle.

Der Reit- und Fahrverein St. Georg Nördlingen ist stolz auf seinen Nachwuchs, der im vergangenen Jahr einige sehr gute Ergebnisse erzielt hat. Ebenso waren zwei erfahrene Lokalmatadorinnen in ihren Wettbewerben siegreich. Für 2023 haben sich die Sportlerinnen höhere Ziele gesteckt.

Luisa Gaugler trainiert seit Kurzem auf der Anlage in Nördlingen, startet aktuell aber noch für einen anderen Verein. Sie konnte sich im Vorjahr als Springreiterin beweisen und gewann einen Wettbewerb mit der sehr guten Wertnote 8,0. Das nächste Ziel, um auch höher starten zu können, ist das Reitabzeichen 5, für das Luisa aktuell trainiert und lernt.

Einen Schritt weiter sind die Schwestern Hanna und Anni Wedel, die bereits das Reitabzeichen 5 absolviert haben. Im Jahr 2022 haben sie konstant Platzierungen und Siege erritten, wobei Hannas Sieg in Altentrüdingen im Springreiterwettbewerb mit einer Wertnote von 8,0 hervorsticht. Anni sammelte ebenfalls fleißig Schleifen. Die Geschwister wollen auch 2023 regelmäßig Turniere besuchen und in die Fußstapfen ihres Vaters Christoph treten.

Nördlinger Reiterinnen wollen den nächsten Schritt machen

Mariella Zuber hat sich im Jahr 2022 sehr gut weiterentwickelt, an einigen Reiterwettbewerben erfolgreich teilgenommen und sich auf dem Treppchen platziert. Als nächster Schritt steht auch für sie das Reitabzeichen 5 an. Geplant sind für 2023 Teilnahmen in E-Dressuren und A-Dressuren. Hanna Tremel-Wunderle dominierte die Konkurrenzen und hat zahlreiche Siege und zweite Plätze in A*- und A**-Dressurprüfungen erritten. Sie wird ab sofort eine Klasse höher starten und möchte erfolgreich in L-Dressuren reiten.

Alle Jugendlichen nehmen aufgrund ihrer guten Entwicklung und Perspektive am bayerischen Nachwuchsjugendcup teil, dessen Abschlussturnier im Olympiareitstadion München-Riem stattfinden wird. Das Dressur-Lager der erfahrenen Reiterinnen zieht ebenfalls eine sehr erfolgreiche Bilanz. Die erfolgreichste Reiterin war in der Saison 2022 Tina Tremel-Wunderle, die in M-Dressuren siegreich und ausschließlich hoch platziert war. Veronika Koch war platziert in M*-Dressuren und gewann eine L**-Dressur in Wemding.

Vorsitzende ist zufrieden mit den Leistungen der Mitglieder

Vorsitzende Barbara Heilbronner-Zuber freut sich, dass nach der herausfordernden Zeit für alle Reitvereine nun wieder lückenlos durchgestartet werden kann. "Sowohl in den hohen Klassen als auch bei unserem Nachwuchs waren Reiterinnen erfolgreich", sagte Heilbronner-Zuber. Die gesunde Vereinsstruktur zeige sich besonders darin, dass es routinierte Reiterinnen genauso gibt wie ambitionierte Nachwuchssportlerinnen in allen Altersstufen. Auch in der Führzügelklasse starteten die drei jüngsten Wettbewerbsteilnehmerinnen Leonie und Lilli Kröpelin und Zoe Fickel. (AZ)