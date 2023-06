Nördlinger Nachwuchs-Reiterinnen auf Gold-Kurs

Zwei junge Talente der Nördlinger Georgsreiterinnen starten dieses Jahr durch. Mariella Zuber und Hanna Tremel-Wunderle reiten aktuell von Erfolg zu Erfolg.

Hanna Tremel-Wunderle und Mariella Zuber haben im ersten Halbjahr schon mehr erreicht, als sie zu träumen gewagt haben. Nahezu jedes Wochenende gewannen die begeisterten Nachwuchs-Reiterinnen goldene Schleifen. Mariella Zuber startet in diesem Jahr erstmals in der Dressurklasse E, siegte bereits in drei Wettbewerben und wurde Kreismeisterin. Ebenso hat Hanna Tremel-Wunderle sich erstmals in der L-Dressur gemessen und überzeugt als Debütantin mit drei Siegen und weiteren Platzierungen. Beide Jugendliche trafen in Schwaben, Mittelfranken und im Ostalb-Kreis auf starke Konkurrentinnen.

Hanna Tremel-Wunderle startete in die Saison mit einem Sieg in einer A-Dressur und entschied sich dann, den Sprung in die nächsthöhere Klasse, die L-Dressur, zu wagen. Dass sie in der neuen Klasse goldrichtig ist, bewies die 15-Jährige aus Herblingen auf ihrem Dressurpferd Lauries Latigo sofort: Die Nachwuchsreiterin vom Reit- und Fahrverein St. Georg Nördlingen siegte in den folgenden Wochen dreimal und platzierte sich auf Podestplätzen auf verschiedenen Turnieren im weiteren Umkreis.

Herblingerin Tremel-Wunderle ist im Achter-Team Bayern

Dabei ließ sie nicht nur die Konkurrenz hinter sich, sondern überzeugte die Richterinnen und Richter auf voller Linie. Sie erzielte Noten über 8,0 und ist somit ins sogenannte Achter-Team Bayern in beiden Klassen (A- und L-Dressur) berufen. Das Achter-Team steht für stilistisches, sauberes, korrektes und pferdefreundliches Reiten. Verbunden damit ist auch eine Einladung nach München-Riem im Herbst. Mit Hanna freut sich ihre Mutter Tina Tremel-Wunderle, die als selbst erfolgreiche Dressurreiterin in den schweren Klassen das Talent ihrer Tochter seit Jahren fördert.

Mariella Zuber bereitete sich seit Jahresanfang auf das Reitabzeichen 5 vor und absolvierte die Prüfung auf ihrer Ponystute Morgaine le Fay in den Osterferien bei der TG Pegasus Nordries unter der Leitung von Rita Fackler. Daraufhin siegte die 13-jährige Nördlingerin im Reiterwettbewerb in Zöschingen und beschloss, nun auch in LPO-Wettbewerben zu starten. Auch bei Mariella wurde ihr Trainingsfleiß belohnt.

Zuber feiert Erfolge in Herrieden und Zöbingen

Das tägliche Training in den fördernden Händen von Klaus Krüp und Barbara Zuber und die idealen Bedingungen im Reit- und Fahrverein St. Georg Nördlingen führten zum Erfolg. Vorläufiger Höhepunkt war der E-Dressur-Doppelsieg beim Turnier in Herrieden mit den Traumnoten 8,5 und 8,8. Ebenso dominierte Mariella in Zöbingen die E-Dressur-Konkurrenz mit deutlichem Vorsprung. Bei den Prüfungen starteten zwischen 18 und 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Wegen ihrer hohen Wertnoten ist auch Mariella ins Achter-Team Bayern berufen. (AZ)

