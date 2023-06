Rieser Reiterverein Oettingen sieht sich bestens aufgestellt

Plus Bei der Mitgliederversammlung des Reitervereins kann Vorsitzende Enßle viel Gutes berichten. Die Corona-Jahre haben dem Vereinsleben nicht nachhaltig geschadet.

Beim Rieser Reiterverein e. V. Oettingen hat die Mitgliederversammlung mit Neuwahlen des Vorstands stattgefunden. Dabei blickte Vorsitzende Anita Enßle auf das Jahr 2022 zurück, was viel Positives in Erinnerung rief.

Der Schulbetrieb war mit fünf Schulpferden, sechs Reitlehrerinnen, wovon fünf einen Trainerschein oder eine Ausbildung als Pferdewirtin haben, und rund 40 Reitschülerinnen und -schülern pro Woche gut ausgelastet, sodass sich der Verein – vor allem nach den schwierigen „Corona-Jahren“ – sehr zufrieden zeigen kann. Der Grund dafür wird unter anderem in der hohen Qualität der Trainerinnen, den Schulpferden sowie an der Vielfalt des Angebots im Verein gesehen.