Voltigierzentrum Nördlingen feiert Erfolg bei Movie-Turnier

Die Nördlinger Voltigier-Teams schneiden beim Turnier in Rain am Lech bestens ab. Trainerin Lena Riehl hat außerdem einen persönlichen Erfolg zu feiern.

Beim Movie-Turnier (Movie: elektrisch betriebenes, galoppierendes Holzpferd für den Voltigiersport) in Rain am Lech, an dem Voltigier-Mannschaften aus Niederbayern, Oberbayern, Mittelfranken und Schwaben teilnahmen, hat das Team eins des Voltigierzentrums Nördlingen e.V. zwei hervorragende Platzierungen belegt.

Im Pflicht-Wettbewerb, bei dem jedes der Mannschaftsmitglieder einzeln die gleiche Übung vorträgt, verpasste Nördlingen nur sehr knapp den zweiten Platz und wurde Dritter. Bei der vierminütigen Kür, in der die Mannschaftsmitglieder gemeinsam verschiedene Figuren zeigen, erzielten die Nördlingerinnen hinter Eichstätt den zweiten Platz von zwölf teilnehmenden Teams. Teil des Teams eins sind Marie Hofmann, Annika Gerstmeyr, Klara Hofmann, Sina Neumann, Ines Hahn, Leni Hertle und Thea Dischinger, die aber verletzungsbedingt nicht starten konnte.

Für Team zwei gab es am gleichen Tag einige Premieren, sie gingen erstmalig in einer neuen Leistungsklasse an den Start. Mit neuen Trikots ausgestattet freute sich Team zwei über Platz sechs von elf bei der Gruppenpflicht und Platz 12 von 14 in der Gruppenkür. Team zwei besteht aus Leni Kermann, Magdalena Faltlhauser, Maria Eisele, Tamina Roth, Marlene Graf, Sofia Ganzenmüller und Amélie Strauß. Trainerinnen sind Marie-Christine Strauß und Lena Riehl (für beide Teams) sowie Marie Hofmann für Team zwei.

Lena Riehl verdient sich Longierabzeichen Nr. 5

Am Sonntag ging es für Trainerin Lena Riehl gleich in die nächste Prüfung, denn der Verein sorgt stetig für die eigene Weiterbildung von Trainerinnen und Pferden. Riehl bestand mit Pferd Mable ihren Pferdeführerschein mit Bravour und erhielt das Longierabzeichen Nr. 5. Interessierte können dem Verein in diversen Social-Media-Kanälen wie Facebook oder Instagram folgen oder konkrete Fragen an voltigierzentrum-noerdlingen@web.de richten. (AZ)