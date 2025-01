Das halbe Ries läuft in Pleinfeld mit

Bereits zum fünfzehnten Mal hat der Veranstalter „Arriba Göppersdorf“ den Silvesterlauf im mittelfränkischen Pleinfeld am Brombachsee ausgerichtet. Es wurden wieder Läufe für alle Altersklassen und Strecken von 400 Meter bis neun Kilometer angeboten, mit neuem Teilnehmerrekord von insgesamt 537 Läuferinnen und Läufern. Einen stattlichen Anteil daran hatten Sportler aus dem Ries.

Nach den Kinder- und Jugendläufen starteten um 10.40 Uhr die Läufer auf der Walkingstrecke, dem Hobbylauf über fünf Kilometer sowie dem Hauptlauf über neun Kilometer. Für viele Läuferinnen und Läufer des TSV Nördlingen ist dies schon traditionell der Abschluss des Laufjahres. Die 23 Nördlinger Teilnehmer überzeugten auf der wunderschönen Strecke. Bei Temperaturen von minus drei Grad Celsius siegte beim Hobbylauf mit insgesamt 68 Finishern Wolfgang Betz vom TSV Schwabach in 17:59 Minuten. Schnellste Frau war Gudrun Frank vom ESV Rangierbahnhof Nürnberg in 23:38 Minuten. Vom TSV Nördlingen nahm an diesem Lauf Klaus Wurscher teil.

Rieser Läufer genießen wunderschöne Strecke am Brombachsee

Auf der hervorragend präparierten Strecke liefen die 311 Finisher des neun Kilometer langen Hauptlaufes vom Start an der Brombachhalle zuerst durch Wald und Flur nach Ramsberg, dann ein Stück den Brombachsee entlang und wieder zurück nach Pleinfeld. Schnellster Läufer war Alexander Köhn von der TSG 08 Roth in 29:47 Minuten. Erste Frau im Ziel war Rebecca Atzmüller vom TV 06 Thalmässing in 34:33 Minuten.

Die Ergebnisse der Nördlinger Läuferinnen und Läufer: Steffen Brenner 35:15 Minuten (16. Mann der Gesamtwertung, 6. M30), Anton Keplinger 37:04 Minuten (34. GW, 7. M40), Patrick Deffner 39:19 Minuten (10. M35), DMX Ilunga 39:50 Minuten (14. M35), Thomas Nowatschek 40:40 Minuten (4. M55), Karl Oßwald 41:47 Minuten (2. M65), Peter Matzek 41:55 Minuten (7. M60), Marie Gaag 42:31 Minuten (9. Frau, 2. WHK), Rudi Ortner 42:33 Minuten (8. M55), Michael Kosiurak 42:36 Minuten (9. M55), Hans Niederhuber 44:41 Minuten (4. M65), Georg Eberhardt 46:05 Minuten (13. M60), Regina Mayershofer 47:00 Minuten (27. Frau, 2. W45), Susanne Vierkorn 51:27 Minuten (6. W50), Anneliese Zinke 51:28 Minuten (1. W65), Brigitte Radajewski 52:41 Minuten (3. W55), Carola Schmidt 55:37 Minuten(11. W40) und Martin Beck 58:17 Minuten (24. M50).

Sophia Keplinger nahm am Jugendlauf über fünf Kilometer teil, Jonah Keplinger am Jugendlauf über 1,8 Kilometer, David Keplinger am Kinderlauf über 900 Meter. Unter den 40 Walkerinnen und Walkern war auch Daniela Gaag vom TSV Nördlingen.

Auch Oettingen, Wemding, Mauren und Harburg sind in Pleinfeld am Start

Von der LG Donau-Ries waren neben dem TSV Nördlingen auch noch viele Läuferinnen und Läufer vom TSV Wemding, SV Mauren, TSV Oettingen und dem TSV Harburg vertreten. Zu den Schnellsten gehörten Christine Lernhard (SV Mauren) 44:22 Minuten (14. Frau, 3. W40), Sufiyaan Ashaaloo (TSV Oettingen) 33:28 Minuten (9. Mann, 4. MHK) und Matthias Zellinger (TSV Oettingen) 33:35 Minuten (10. Mann, 4. M30).

Alle Ergebnisse sowie die Platzierungen innerhalb der Altersklassen gibt es unter www.arriba-goeppersdorf.de.

Silvesterlauf in Kleinfeld: Organisatoren sind auch bei der LG Donau-Ries stets am Start

Der Hauptlauf zählte auch zu der mittelfränkischen Laufcupserie; deren Gesamtsiegerehrung auch am Anschluss stattfand. Alle Läufe waren unter der neuen Leitung von der Vorbereitung bis zur abschließenden Siegerehrung in der Brombachhalle wieder hervorragend organisiert. Die Läuferinnen und Läufer des Veranstalters Arriba Göppersdorf sind bei den Laufveranstaltungen der LG Donau-Ries ebenfalls immer zahlreich vertreten. Das neue Jahr beginnt für viele Läuferinnen und Läufer des TSV Nördlingen bereits am Montag, 6. Januar, mit dem 9. Maurener Dreikönigslauf. (AZ)