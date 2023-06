65-jähriger Schiri: "Ist immer ein Erlebnis, ob D-Jugend oder Kreisklasse"

In einem Lehrgang können sich Interessierte zum Schiedsrichter ausbilden lassen. Drei Schiris erzählen, was Ihnen am Pfeifen gefällt.

Die Schiedsrichtergruppe Nordschwaben bietet auch in diesem Jahr einen Wochenendlehrgang für alle Interessierten an, die sich zum Fußballschiedsrichter ausbilden lassen möchten. Der Lehrgang findet vom 16. bis zum 18. Juni im Sportheim des BC Huisheim statt, wie es in einer Mitteilung heißt. Das Programm sei abwechslungsreich und beinhalte neben Regeltheorie auch Praxiseinheiten und Videoschulungen.

Auftakt ist am Freitagabend um 18.30 Uhr. Nach der Abwicklung organisatorischer Dinge stehen mit der Strafgewalt des Schiedsrichters und Vergehen von Spielern über Spielfeldgrenzen gleich zwei Kernelemente des Regelwerks auf der Agenda, bevor der Abend mit einer Videoschulung zum Handspiel endet. Am Samstag dauert der Lehrgangstag von 9 bis etwa 16 Uhr, wobei das dichte Programm durch Videoschulungen, eine Spielfeldbegehung und eine Praxiseinheit entzerrt wird. Nach Beleuchtung der Abseitsregel schreiben die Teilnehmer bereits am Sonntag ihre Prüfung und erhalten gegen Mittag ihre Ergebnisse.

Wieso es attraktiv sein kann, Schiedsrichter zu werden

Teilnehmen am Lehrgang könne jede Person, die das 14. Lebensjahr bereits vollendet hat oder im laufenden Kalenderjahr noch vollendet. Zudem ist die Mitgliedschaft in einem Verein Voraussetzung, was aber im Notfall auch vor Ort geklärt werden könne. Als ausgebildeter Schiedsrichter genieße man viele Vorteile: So erhält man freien Eintritt in alle Spiele im DFB- und BFV-Gebiet – von der Bundesliga bis zur B-Klasse. Außerdem könne man seinem Verein etwas Gutes tun, denn der bezahle Ausfallgebühren an den BFV, wenn nicht genügend Schiedsrichter gestellt werden. Darüber hinaus profitierten besonders Jugendliche im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung von diesem Hobby.

Welche Gründe es noch gibt, den Lehrgang zu absolvieren und warum das Hobby Spaß macht, äußern drei Schiedsrichter im Gespräch der Pressemitteilung. Maximilian Hauck (TSV Hainsfarth) pfeift nun seit fast genau zwei Jahren. Derzeit sammelt der 16-jährige Schüler seine ersten Erfahrungen im Bereich der ersten Herrenmannschaften. Der 23 Jahre alte Maximilian Wirkner (FC Mertingen) hat seinen Lehrgang im Jahr 2015 gemacht. Er pfeift Spiele bis zur Landesliga und kommt als Assistent bis zur Regionalliga zum Einsatz. Alfred Randi (Lauber SV), der das Hobby seit 1985 ausübt, ist auf den Sportplätzen im Donau-Ries ein bekanntes Gesicht. Er gehört mit seinen 65 Jahren zu den erfahreneren Aktiven.

Herr Hauck, Sie sind seit 2021 Schiedsrichter. Obwohl Sie selber noch aktiv in der Jugend spielen, haben Sie im Jahr 2022 40 Einsätze absolviert. Wie gelingt es, Schule, aktives Spielen und Pfeifen unter einen Hut zu bekommen?

Hauck: Durch Freitermine kann man sich an gewünschten Tagen freistellen, um zum Beispiel zu lernen oder anderen Terminen nachzugehen. Wenn man also den Überblick über Schulaufgabenpläne und sonstige Termine behält, kann man sehr gut planen und somit auch mehrere Hobbys unter einen Hut bekommen.

Schiedsrichter Maximilian Hauck. Foto: Stefan Baur

Was bereitet Ihnen am Pfeifen Freude?

Hauck: Am Pfeifen finde ich interessant, eine ganz andere Seite meines Lieblingssports kennenzulernen und Spiele souverän und fair zu leiten. Außerdem macht mir der Umgang mit den verschiedenen Spielern Spaß, während ich zusätzlich an der frischen Luft bin. Gerade im jungen Alter ist die Bezahlung natürlich auch schön.

Interessenten für den Neulingslehrgang fürchten sich häufig vor Anfeindungen und verbaler Gewalt auf den Sportplätzen. Sind diese Ängste aus Ihrer Sicht begründet?

Hauck: Zu Beginn ist es normal, den ersten Spielleitungen oder Assistenteneinsätzen mit einem gewissen Respekt zu begegnen, jedoch wächst man schnell an seinen Aufgaben und entwickelt mit der Zeit eine Routine. Es kann leider vorkommen, dass man manchmal mit Anfeindungen konfrontiert wird, man sollte aber ein "dickes Fell" haben und nicht alles an sich heranlassen. Vorteil, Schiedsrichter zu sein, sind in solchen Fällen die persönlichen Strafen, welche man jederzeit verteilen kann. So lassen sich hitzige Situationen leicht unter Kontrolle bekommen.

Was genau bereitet Ihnen am Pfeifen immer noch Freude?

Wirkner: Du hast soeben das Spiel abgepfiffen, die Mannschaften bedanken sich mit Shakehands bei dir und niemand redet nach dem Spiel über die Leistung des Schiedsrichters. Das ist seit Tag eins mein Ansporn für das Pfeifen und bereitet mir dementsprechend Freude, wenn sich das bei den jeweiligen Spielen erfüllt.

Das Freizeitverhalten hat sich über die Corona-Pandemie sicherlich bei vielen Menschen dahingehend geändert, sich freizeitlich nicht mehr fest binden zu wollen. Wie gelingt es, Schichtdienst und Ehrenamt möglichst verträglich unter einen Hut zu bekommen?

Wirkner: Meiner Ansicht nach ist das Schiedsrichterwesen als Hobby nach wie vor sehr ansprechend. Durch Eingabe von Freiterminen kann man sich entsprechende Tage, Wochenenden oder Wochen freihalten und man wird in diesem Zeitraum für keine Spiele eingeteilt. Das ermöglicht, etwaige Schichtarbeit und das Pfeifen zu vereinen sowie eine flexible Planung seines weiteren Freizeitverhaltens.

Herr Randi, Sie sind seit 1985 Schiedsrichter und haben in dieser Zeit sicherlich viel erlebt. Welche Momente sind Ihnen in Ihrer langjährigen Laufbahn besonders in Erinnerung geblieben?

Randi: Besondere Highlights waren das Trainingslager Mitteleschenbach, ein Treffen mit Bundesliga-Schiedsrichter Georg Dardenne, der Austausch mit der Schiedsrichtergruppe Jura Nord und Pfaffenhofen sowie die Stadionfahrten, die in unserer Gruppe regelmäßig angeboten werden.

Schiedsrichter Alfred Randi. Foto: Stefan Baur

Was genau bereitet Ihnen am Pfeifen immer noch Freude?

Randi: Für mich ist es immer ein Erlebnis, wenn ich zu einem Spiel fahre, ob es eine D-Jugend oder ein Kreisklassenspiel ist. Sollte am Wochenende keine Einteilung vorliegen, fehlt etwas. Es ist auch immer etwas Besonderes, wenn man aus dem Landkreis rauskommt.

Warum lohnt es sich aus Ihrer Sicht auch für ehemalige Fußballer, die Ausbildung zum Schiedsrichter trotz etwas fortgeschrittenen Alters zu machen?

Ein aktiver Spieler, der jahrelang Fußball spielt, kann Zweikämpfe besser beurteilen als jüngere Schiedsrichter mit weniger Erfahrung. Sein Auftreten ist meist auch besser, das fiel mir beim Coaching des Öfteren schon auf. Ich selber bin auch erst mit 34 Jahren in den Seniorenbereich eingestiegen.

Anmeldungen sind bei Lehrwart Sebastian Stadlmayr (Mobil: 0157/52000964; E-Mail: 2000.sebastian@gmx.de) und Obmann Tobias Heuberger (Mobil: 0151/40065486; E-Mail: tobi.heuberger@yahoo.de) möglich. Die Lehrgangsunterlagen werden dann im Vorfeld zugeschickt. (AZ)