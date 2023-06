Ries

Acht Turnerinnen holen acht Medaillen bei den schwäbischen Meisterschaften

Plus Die jungen Turnerinnen der KTV-Ries zeigen bei den Meisterschaften in Illertissen sehr gute Leistungen. Eine Newcomerin dominiert die Konkurrenz.

Bei den schwäbischen Meisterschaften 2023 in Illertissen schickten Mona Nowatschek, Diana Nowatschek und Johanna Kirchenbaur im AK-Bereich acht Turnerinnen ins Rennen. Dabei konnten alle acht Edelmetall abräumen.

Den Start machten die Youngsters in den Altersklassen sechs bis acht. Erst vier Wochen vor dem Wettkampf wurde über die Teilnahme von Lena Jonetzko (AK Sechs) und Thea Koch (AK Sechs Plus) entschieden. Von da an trainierten die beiden mit viel Fleiß auf ihren ersten Wettkampf hin. Thea Koch zeigte sich sehr fokussiert. Ohne große Probleme gelangen ihr die kurzfristig erlernten Übungen wie im Training. Die fünfjährige Lena Jonetzko sammelte am Stufenbarren wertvolle Zähler, konnte aber leider an Balken und Boden aufgrund der Nervosität nicht ihr volles Potenzial entfalten. Bei der Siegerehrung konnten sich Thea über den 3. Platz und Lena über den schwäbischen Vizemeistertitel freuen.

