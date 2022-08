B-Klasse Nord: Der FC Nordries trifft fünfmal

Plus B-Klasse Nord: SV Grosselfingen und TSV Hainsfarth II bleiben weiterhin ohne Sieg.

Der SV Holzkirchen II hat in der B-Klassse Nord souverän gegen den TSV Möttingen II gewonnen. Andreas Schröppel, Sener Sahin und Lukas Deubler sorgten für den 3:0-Sieg des SVH. Auch Tabellenführer SC Athletik Nördlingen trumpfte gegen den SG FSV Buchdorf/Daiting II auf. Nach einer überschaubaren 1:0-Führung nach der ersten Halbzeit gab der SC noch einmal richtig Gas und Georg Schmidt sowie Arbnol Dalipi machten den 4:1-Sieg perfekt. Der TSV Hainsfarth II musste sich mit einer 1:4-Niederlage gegen die SG Amerdingen/Hohenaltheim geschlagen geben. Manuel Gast war in Torlaune und darf sich drei Treffer für die SG zuschreiben.