Ries

12:00 Uhr

Bezirksliga Schwaben Nord: Der FC Maihingen holt sich seinen ersten Sieg

Plus Bezirksliga Nord I: Die Maihinger verteidigen sich zum ersten Bezirksliga-Sieg der Vereinsgeschichte. Nördlingens U23 hingegen kassiert die vierte Niederlage im vierten Spiel.

Von Maximilian Bosch und Klaus Jais

FC Maihingen - TSV Wertingen 1:0 (1:0). – Der FC Maihingen hat den ersten Sieg seiner jungen Bezirksligageschichte gefeiert. Vor heimischer Kulisse brachte Jürgen Liebhard in der 3. Minute die Rieser in Führung: Raphael Stimpfle hatte einen langen Ball per Kopf direkt in den Lauf von Liebhard verlängert, den einen Wertinger Gegenspieler stehen ließ und trocken ins lange Eck abschloss. In der 8. Minute hätte ein weiterer Maihinger Angriff fast das 2:0 eingebracht, doch die Gäste konnten Liebhards Schuss auf der Linie klären. In der 14. Minute zeigte Heimtorwart Martin Fischer gegen Wertingens Marcel Mayr die erste von vielen grandiosen Paraden, die ihn am Ende zum Mann des Spiels machen sollten. Es folgten weitere Wertinger Torschüsse durch Christoph Müller (20.) und wieder Marcel Mayr (32.), die aber nicht zum Erfolg führten. Die Halbzeitführung für Maihingen war etwas schmeichelhaft.

Auch nach der Pause musste sich der Aufsteiger unaufhörlich den Angriffen der Wertinger erwehren: Christoph Müller schoss an Fischers Kasten vorbei (48.), auch Georghe Geanta verzog völlig frei vor dem Maihinger Tor (50.). Der verdiente Ausgleich lag in der Luft, aber ein überragender Torwart Fischer hielt die Maihinger im Spiel, als er einen weiteren Mayr-Schuss entschärfte (51.). Innerhalb von fünf Minuten kassierte Wertingens Marco Gerold erst die Gelbe und dann die Gelb-Rote Karte, als er nach einem von Torwart Fischer abgewehrten Ball zu spät kam und den Maihinger Schlussmann traf. Auch in Unterzahl drückten die Gäste weiter auf den Ausgleich, den sie aber nicht mehr erzielen sollten. (mab)

