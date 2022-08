Deiningen schießt Laub mit 4:0 ab

Plus Kreisklasse Nord I: FSV schafft nur ein 0:0 beim Aufsteiger Mauren. Monheim bleibt nach 1:1 erster Verfolger. Klarer Deininger 4:0-Sieg in Laub.

Tore 0:1 Matthias Bosch (39.), 0:2 Dominik Lemmermeyer (74.), 0:3 Johannes Röttinger (80.), 0:4 Tim Betzler (86.); Zuschauer: 150.