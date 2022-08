Die Spitzenteams der Kreisklasse Nord 1 marschieren im Gleichschritt

Plus Kreisklasse Nord 1: Deiningen und Flotzheim landen Auswärtssiege. Die Aufsteiger Mauren und Minderoffingen platzieren sich im Vorderfeld.

Tore: 0:1 Fabian Chlebisz (3.), 0:2 Robin Welchner (44.), 0:3 Simon Bühlmeier (69.), 1:3 Philipp Stempfle (75.); Zuschauer: 100.