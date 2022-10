Eintracht T.R.B. dreht 0:3-Rückstand

Plus A-Klasse Nord: FC Maihingen II kann seine Führung in Tagmersheim nicht halten. Ederheim und Wallerstein siegen auswärts.

Doch dann wurde es kurios: Innerhalb von fünf Minuten glückten der Eintracht durch Nicolas Weigel und Johannes Templer zwei Tore. Bis dahin hatte T.R.B. keine einzige Chance gehabt. In der Schlussphase glich Weigel zunächst zum 3:3 aus. Kurz vor Schluss ließ Templer die Hausherren jubeln: Mit seinem 4:3 sicherte er der Eintracht einen glücklichen Sieg.