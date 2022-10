Für die Bezirksligisten Maihingen und Nördlingen II regnet es Gegentore

Plus Bezirksliga Schwaben Nord: Nördlingen II geht mit 0:6 in Jettingen unter. Auf eigenem Platz kassiert der FC Maihingen ebenfalls ein halbes Dutzend Gegentreffer beim 2:6 gegen den VfR Neuburg.

Beim lupenreinen Hattrick von Benedikt Vollnhals sah die Heimmannschaft den Gästespieler im Abseits, aber Real Morina stand bei seinem Querpass richtig und bediente Vollnhals mustergültig. Mit dem Halbzeitpfiff fiel das 0:4, als die Gäste links durchbrachen und Coklar nach Pass von Rutkowski überlegt einschoss.