Fußball-Vorschau: Drei Spitzenspiele und ein Duell unter Freunden

Plus In der Kreisliga trifft Oettingen auf Kicklingen-Fristingen. Dazu im Vorbericht: Laub gegen DLP, Wechingen gegen Eintracht T.R.B. und Oettingen II gegen Amerdingen.

Heiße Partien bei kühlen Temperaturen erwarten Fußballfans an diesem Wochenende. Auf den Plätzen des Fußball-Kreises Donau kommt es zu spannenden Duellen, auf einige davon werfen wir im Folgenden einen genauen Blick.