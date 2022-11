Minderoffinger und Enkinger Schützen bleiben vorne

Plus Luftgewehr-Rundenwettkampf: In der Gauoberliga setzen sich die Sieger der Vorwoche abermals durch.

Der zweite Wettkampftag in der Gauoberliga hat stattgefunden, dabei haben sich wie schon vergangene Woche Enkingen und Minderoffingen durchgesetzt. Aufsteiger Appetshofen zeigt sich trotz Niederlage verbessert.