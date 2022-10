Großsorheim/Hoppingen gewinnt das Mittelfeldderby

Plus A-Klasse Nord: Die SG Großsorheim/Hoppingen schlägt Wechingen mit 3:2. Megesheim siegt in einer spannende Partie gegen Wallerstein.

Tore: 1:0 (41.) Mathias Färber, 2:0 (77.) Fabio Strobel, 3:0 (80.) Tim Haberstetter, 4:0 (85.) Oliver Wanner, 5:0 (88.) Oliver Wanner; Zuschauer: 75.