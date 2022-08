Kreisliga Nord: Reimlingen setzt sich oben fest

Plus Kreisliga Nord: Tabellenführer FSV Reimlingen schickt den FC Mertingen mit 6:1 nach Hause. Oettingen gewinnt überzeugend gegen Alerheim, Holzkirchen spielt nur unentschieden.

Tore: 1:0 (1.) Robin Helmschrott, 2:0 (32.) Dominik Kohnle, 3:0 (36.) Dominik Kohnle, 4:0 (40.) Leonard Lechner, 5:0 (48.) Dominik Kohnle, 5:1 (54) Patrick Gaugenrieder, 6:1 (72.) Robin Helmschrott; Zuschauer: 220.