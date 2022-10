Leon Kawan trifft dreimal für den FSV

Plus B-Klasse: SG Amerdingen/Hohenaltheim dominiert weiterhin die Liga.

Die SG Amerdingen/Hohenaltheim hat sich mit einem 4:1-Sieg gegen den TSV Möttingen II an die Tabellenspitze gesetzt. Der Tabellenzweite TSV Oettingen II wird sein Spiel gegen den FC Nordries erst am 1. November nachholen, weshalb die Tabellenführung weiterhin ungewiss bleibt.