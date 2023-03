Luftgewehr-Gauoberliga: Die Tagesbeste kommt aus Munningen

Plus Gegen die Luftgewehr-Mannschaft aus Minderoffingen kann in der Gauoberliga weiterhin kein Konkurrent bestehen. Herkheim setzt sich im Duell mit Steinhart durch.

Während Edelweiß Minderoffingen gegen Appetshofen den nächsten 4:0-Sieg einfährt und an der Tabellenspitze der Luftgewehr-Gauoberliga weiter einsam seine Kreise zieht, schließt Herkheim dahinter zu den Burgschützen aus Steinhart auf. Die Tagesbestleistung aber liefert Munningens Kathrin Mädler ab, die im Wettkampf gegen Enkingen starke 384 Ringe schießt.