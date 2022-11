Minderoffingen bleibt weiterhin ungeschlagen

Plus Rundenwettkampf in der Gauoberliga: Spitzenreiter Minderoffingen kann bisher niemand das Wasser reichen.

Im vorletzten Wettkampf der Luftgewehr-Gauoberliga vor der Winterpause war Enkingen zu Gast in Steinhart, wobei sich Rebekka Wüst und Marlene Maier ein Kopf-an-Kopf-Rennen lieferten. Während Enkingens Wüst mit 95, 94, 94, 95 sehr konstant schoss, war bei Maier zwischen 90 und 98 Ringen vieles dabei. Trotz des Ausreißers nach unten reichte es bei Maier aufgrund der starken letzten Serie noch knapp zum Punktgewinn. Einen schlechten Tag hatte Heinrich Wüst erwischt. Er startete bereits mit nur 88 Ringen und konnte sich im Verlauf nicht wirklich verbessern. Mit einem Endergebnis von 356 Ringen machte er es seinem Gegner Florian Fleichaus leicht, der mit 380 Ringen sein bisher bestes Saisonergebnis erzielte.