Nur Auswärtssiege in der Kreisklasse Nord I

Der TSV Ebermergen hat am Mittwoch dem Sportclub D.L.P. (in weiß-blau) die erste Saisonniederlage beigebracht. Im Bild zu sehen von links: Collin Schmidt, Moritz Straßner, David Straßner und Markus Mühlleitner.

Plus Kreisklasse Nord I: SC D.L.P. muss bittere Niederlage gegen TSV Ebermergen einstecken. Aufsteiger Minderoffingen nimmt drei Punkte aus Niederhofen mit und die SpVgg Deiningen setzt sich in Mönchsdeggingen durch.

Von Maximilian Bosch

Drei verlegte Spiele der Kreisklasse Nord I haben am Mittwoch stattgefunden, in allen Partien haben sich die Gäste durchsetzen können. Der SC Dürrenzimmern-Löpsingen-Pfäfflingen hat trotz Chancenplus gegen den TSV Ebermergen mit 1:2 verloren. Verdiente drei Punkte hat die SpVgg Minderoffingen beim 0:2 in Niederhofen mitgenommen, und die SpVgg Deiningen hat sich mit dem 1:3 in Mönchsdeggingen an der Tabellenspitze festgesetzt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

