Oettingen II siegt im Gipfeltreffen

Plus B-Klasse Nord: Nach dem 2:0-Auswärtserfolg bei Athletik Nördlingen übernimmt der TSV die Tabellenführung. Die SG Amerdingen/Hohenaltheim II schiebt sich auf Rang zwei vor.

Im Spitzenspiel der B-Klasse Nord, Athletik Nördlingen gegen TSV Oettingen II, haben die Gäste spät beide Treffer erzielt und damit die Tabellenführung übernommen (13 Punkte).