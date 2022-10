Ries

Reimlingen besiegt Tabellenführer Holzkirchen

Plus Kreisliga Nord: Der FSV Reimlingen beschert Holzkirchen die erste Saisonniederlage und schließt zur Tabellenspitze auf. Oettingen gewinnt verdient das Derby gegen Hainsfarth.

FSV Reimlingen - SV Holzkirchen 1:0 (0:0). – Beim Kirchweihheimspiel der Reimlinger Gastgeber hat der SV Holzkirchen die erste Saisonniederlage hinnehmen müssen. Vor über 300 Zuschauerinnen und Zuschauern spielte sich die Partie in der ersten Hälfte größtenteils zwischen den Strafräumen ab. Die Gäste haderten dann mit dem Schiedsrichtergespann, als sie einen Handelfmeter forderten. Beim Gang in die Kabine holte sich Marcel Köhnlein wegen wiederholten Meckerns die Gelb-Rote Karte.



In der zweiten Hälfte war zunächst der FSV die bessere Mannschaft. Einen Freistoß aus dem Halbfeld verlängerte der Gästespieler Danny Draxler unglücklich ins eigene Tor (52.). Trotz Führung und Überzahl waren dann die Holzkirchner die spielbestimmende Mannschaft. Am Ende blieb es im Topspiel beim glücklichen 1:0-Sieg für die Heimmannschaft, die in der Vorwoche noch so unrühmlich in Hainsfarth verlor.

