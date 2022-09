Ries

Reimlingen mit erster Niederlage

Plus Kreisliga Nord: Tabellenführer Reimlingen geht mit 5:3 in Holzheim ein. Zwei Remis in den Riesderbys.

TSV Möttingen – SG Alerheim 2:2 (2:1). – Im umkämpften Lokalderby mit acht Gelben, einer Zeitstrafe und einer Roten Karte ist der Aufsteiger in der Nachspielzeit zu einem glücklichen Punkt gekommen. Dabei hatte Simon Schmidt die Gäste schon bald aus 18 Metern flach ins lange Eck in Führung gebracht. Danach waren die Gastgeber am Drücker, wobei zunächst Samuel Hertle gut den Schäble-Kopfball nach Freistoß von Max Hagel hielt. Auch einen 18-Meter-Schuss von Rothgang lenkte der Gästekeeper um den Pfosten, bevor ihn erst ein Mitspieler nach einem langen Flugball von Max Hagel bezwang. Danach wurde ein Schuss von Robin Schindler noch abgefälscht, bevor er von der Strafraumkante die Heimführung herausschoss.

Nach dem Wechsel schoss Schindler aus 17 Metern zudem an den Pfosten und Rothgangs Seitfallzieher ging übers Kreuzeck. Nachdem sich die Platzherren dann mit einer 10-Minuten-Strafe schwächten, kamen die Gäste besser ins Spiel. Schmidt schoss jedoch neben das Tor und Hertle seinen Freistoß nur an den Pfosten. Einen weiteren SGA-Freistoß von Schmidt schlug Bissinger noch von der Linie, bevor ein Heimtreffer von Schäble wegen angeblichem Abseits nicht gegeben wurde. Letztlich erhielt ein Möttinger wegen „Meckerns“ auch noch Rot.

