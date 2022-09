Rieser Beachvolleyballer baggern und pritschen sich auf Platz zwei

Vier Teams aus dem Ries nehmen beim Endturnier der European Beachvolleyball Foundation in Ingolstadt teil. Das Mixed-Duo Stadali/Leberle erringt die Silbermedaille.

Während der Sommer seine heißen, lauen Sommertage vermutlich bereits hinter sich hat, ist es bei den Beach-Volleyballern des FSV Marktoffingen und TSV Nördlingen noch einmal richtig heiß hergegangen. Beim Endturnier in Ingolstadt konnten sie einen würdigen Saisonabschluss feiern – zwei von ihnen sogar auf dem Treppchen.

Von Anfang Mai bis August haben auf der Nördlinger Marienhöhe im Freibad 52 Teams in insgesamt acht Turnieren im Sand gebaggert, gepritscht und geschmettert. Wie auch bei der Heim-EM der Beachvolleyballer in München zeigten sich die vier Rieser Teams sportbegeistert beim Endturnier am Baggersee in Ingolstadt. Auf der riesigen Anlage der Schanzer Volleys kommen jedes Jahr „Hobby Beacher“ aus ganz Bayern für vier Tage zum Turnierbetrieb der European Beachvolleyball Foundation (kurz ebf) zusammen. In den drei Leistungsklassen Freestyle, Basic und Expert können sich Männer-, Frauen- und Mixed-Teams um den Titel im Sand alles abverlangen.

Ein Genuss nach Jahren der Entbehrung

Das Rieser Mixed-Duo Milena Leberle und Sebastian Stadali starteten wackelig in den Turnierverlauf: Mit nur einem Sieg in der Vorrunde hatten sie die Gruppenphase nur knapp überstanden, konnten sich aber an Tag zwei in der K.o.-Runde mehr und mehr ins Turnier spielen und standen am Ende sogar völlig verdient im Finale. Im Spiel um die Goldmedaille war dann die Anstrengung der vielen Spiele zu spüren und das Spiel ging knapp im Tiebreak gegen das Team Ruckerbauer/Burbrink aus Burgberg verloren. Trotzdem, die Silbermedaille in einem hochkarätig besetzten Turnier ist mehr als ein grandioser Abschluss.

Auch die anderen Teams Fix/Schmidt, Wetzel/Wetzel und bei den Männern Stadali/Leberle zeigten eine ordentliche Leistung. Die Athletinnen und Athleten schwärmten nach dem Wochenende von spannenden Spielen und einer tollen Stimmung. Nach fast drei Jahren Corona-Pause viele bekannte Gesichter zu sehen, fairen Beachvolleyball zu spielen, zusammen zu kommen und in familiärer Atmosphäre bei strahlendem Sonnenschein eine gute Zeit zu haben ist einfach ein Muss, fasst Sebastian Stadali nach vier Tagen durch den Sand hechten zusammen. (AZ)

