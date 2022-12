Rieser Bezirksliga-Schützen gehen mit Siegen in die Pause

Luftgewehr-Bezirksligen: Oettingen holt sich den ersten Sieg in der Bezirksoberliga. Auch die Schützen aus Wechingen und Kösingen feiern Erfolge.

Am letzten Wettkampftag der Vorrunde in der Luftgewehr Bezirksoberliga haben die Oettinger endlich ihren ersten Sieg eingeheimst. In der Bezirksliga nutzten nicht nur die Kösinger den Heimvorteil für sich, sondern auch die Wechinger. Beide Mannschaften verabschieden sich auf soliden Plätzen in der Tabellenmitte in die Winterpause.

Die schöpferische Pause der vergangenen Woche in der Bezirksoberliga haben die Oettinger für sich genutzt und den langersehnten ersten Sieg eingefahren. Michael Beutel zeigte sich mit 393 Ringen wie immer in Bestform. Einen rabenschwarzen Tag erwischte dagegen Gabriele Prechter, die nicht über eine 92er-Serie hinauskam. Auch Christoph Sailer geriet wegen einer 91er-Serie uneinholbar ins Hintertreffen. Dank eines Puffers von drei Ringen ging Sabine Beutel als Siegerin aus einem Kopf-an-Kopf Rennen mit ständig wechselnder Führung hervor. Eindeutiger gestaltete sich das Match bei Paarung fünf: Aufgrund der Nervosität ihrer Gegnerin bezwang Aylina Sailer ihre Monheimer Konkurrentin letztendlich problemlos, was den Riesern den ersten 3:2-Teamsieg in dieser Saison einbrachte.

Kösinger Schützen sichern sich hauchdünn den Sieg gegen Unterthürheim

In der Bezirksliga standen sich Kösingen und die Hubertusschützen aus Unterthürheim gegenüber. Während Peter Kahn seinem Widersacher Schuss für Schuss weiter enteilte, war es bei seinem Bruder David Kahn eine knappe Kiste. Der Kösinger hatte das Ergebnis des Unterthürheimers stets vor Augen und musste liefern. Mit drei Zehnern beendete Kahn seine Partie und sicherte sich mit einer Differenz von einem Ring den Einzelsieg. Die 89er-Serie seines Kontrahenten brachte Ulrich Öchslein anfangs in Führung, doch einen Vorteil von fünf Zählern brachte der Kösinger letztlich nicht ins Ziel. Bei Markus Grubauer war es eine klare Angelegenheit: Gegen die zwei 97er-Serien seines Rivalen war er machtlos. Wieder einmal bescherte das Mannschaftsergebnis den Kösingern den heiß umkämpften dritten Punkt, mit dem sie auf dem gesunden vierten Tabellenplatz überwintern.

Wörnitzschützen Wechingen siegen danken zwei Saisonbestleistungen

Die Wechinger hätten eigentlich die Falkenhorstschützen aus Wortelstetten begrüßt, wenn die Wörnitzschützen nicht selbst in dem Teilort von Buttenwiesen aufgeschlagen wären. Nachdem das Missverständnis aufgeklärt war, begann der Wettkampf leicht verspätet, aber ordnungsgemäß in Wechingen. Das ganze Tohuwabohu brachte Milena Nagel keineswegs aus dem Konzept, sondern verlieh ihr noch mehr Auftrieb: Dank einer herausragenden 100er-Serie und erneuter Saisonbestleistung gewann die Wechingerin mit imposanten 390 Zählern. Ihr Vater Andreas Nagel stand ihr mit 99 und 97 Ringen in nichts nach und ergatterte ebenfalls mit Rundenbestleitung einen Gewinnerpunkt. Dass Andreas Buinger sein Duell um vier Ringe verlor fiel nicht weiter ins Gewicht, weil sich Daniel Keiling mit einem komfortablen Vorsprung von 15 Zählern einen Siegerpunkt erarbeitete und den Wechingern damit zum 3:1-Sieg verhalf.

Bezirksoberliga im Überblick:

Oettingen : Monheim 3:2 (1880:1866)

Michael Beutel – Jens Christ 393:381; Sabine Beutel – Niklas Nigel 383:380; Christoph Sailer – Simon Röding 373:377; Gabriele Prechter – Karel Kuba 361:369; Aylina Sailer – Julia Schreiber 370:359

Tabelle:

Haunsheim 8:0 14:6 7594

8:0 14:6 7594 Eppisburg 6:2 12:8 7501

Monheim 2:6 10:10 7485

2:6 10:10 7485 Oettingen 2:6 8:12 7530

2:6 8:12 7530 Offingen 2:6 6:14 7453

Bezirksliga im Überblick:

Kösingen : Unterthürheim 2:2 (1497:1495)

Peter Kahn – Alexander Egger 381:372; Ulrich Öchslein – Michael Schmid 371:374; Markus Grubauer – Martin Reutner 377:382; David Kahn – Christian Briegel 368:367

Wechingen : Wortelstetten 3:1 (1525:1497)

Milena Nagel – Stefanie Mayr 390:386; Andreas Buinger – Patrick Koller 377:381; Andreas Nagel – Oliver Koller 383:370; Daniel Keiling – Alexander Östreicher 375:360

Tabelle: