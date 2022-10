Rieser Bezirksligisten punkten beide nicht

Plus Bezirksliga Schwaben Nord: Nördlingen II kassiert Niederlage gegen Neuburg, Maihingen verliert in Horgau.

Nach der guten Anfangsphase jedoch brachten zwei persönliche Fehler die U23 auf die Verliererstraße. Zuerst profitierte Benedikt Vollnhals (11.), und nur zwei Minuten später versenkte Sebastian Habermeyer die Kugel unhaltbar für Jonas Bonn im TSV-Tor. Nördlingen stabilisierte sich erst eine Viertelstunde vor dem Halbzeitpfiff wieder, und so waren bis zur 35. Minute weitere Gästechancen zu verzeichnen. Luca Pesut und Luis Schüler zeigten ansatzweise ihr Können, wurden aber auch teils unfair im entscheidenden Moment behindert, was jedoch lediglich Gästespieler Rutkowski und Habermeyer den gelben Karton einbrachte.