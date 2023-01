Rieser Sportler laufen in Regensburg die Spindel hinauf

Plus Die 880 Höhenmeter des Spindellaufs in Regensburg sind eine große Herausforderung. Eine große Gruppe von Rieser Läufern hat sich ihr gestellt.

Der LLC Regensburg hat nach zwei Jahren Pause bereits zum neunten Mal den Spindellauf im Donau-Einkaufszentrum in Regensburg veranstaltet. Als am Samstagabend die Läden um 20 Uhr schlossen hatten die Läuferinnen und Läufer das Sagen. Mit dabei waren zahlreiche Laufsportler des TSV Nördlingen und der Ries Hornets.