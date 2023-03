Rieser Vereine testen fleißig weiter für die restliche Rückrunde

Plus Die Fußballvereine der Region haben weitere Testspiele absolviert. Dabei gibt es Siege für Deiningen, Holzkirchen, den SC N-B und Reimlingen.

Bei zwei Vorbereitungsspielen unter Flutlicht sind am vergangenen Freitagabend Kreisliga gegen Kreisklasse aufeinander getroffen. Dabei unterlag der TSV Möttingen der SpVgg Deiningen 0:1 und der SV Holzkirchen gewann gegen die SpVgg Minderoffingen 3:1.