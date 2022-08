Ries

vor 17 Min.

SG Alerheim holt sich Auftaktsieg in der Kreisliga Nord

Plus Kreisliga Nord: Der Aufsteiger SG Alerheim kann das erste Saisonspiel gegen Hainsfarth mit 1:0 gewinnen. Holzkirchen und Oettingen liefern sich ein spannendes Auftaktmatch.

Von Maximilian Bosch

SV Holzkirchen – TSV Oettingen 2:2 (1:0). – Zum Auftakt in die neue Kreisligasaison haben der SV Holzkirchen und der TSV Oettingen den Zuschauern ein temporeiches Derby geboten. In die auf beiden Seiten mit viel Biss geführte Party erwischte der SVH den besseren Start und konnte in der 15 Minute durch Daniel Kienle mit 1:0 in Führung gehen. Der erste Durchgang ging an die Holzkirchner Hausherren, wobei die Gäste stets gefährlich blieben. Kurz vor der Pause erhielt Holzkirchens Patrick Michel für einen Schubser die Zehn-Minuten-Zeitstrafe.

In der zweiten Halbzeit legte der TSV Oettingen einen Gang zu. In der 58. Minute fiel der Ausgleich: Einen Freistoß von Yannick Klungler von der rechten Seitenauslinie gezogen auf den langen Pfosten des SVH-Gehäuses drückte Robert Brunner über die Torlinie. Zehn Minuten später verhängte Schiedsrichter Johannes Heider die nächste Zeitstrafe, dieses Mal für Denis Rama von den Gästen wegen wiederholten Foulspiels. Holzkirchen fand nun wieder besser ins Spiel zurück. Allerdings agierte die SVH-Abwehr in der 79. Minute viel zu passiv, als Max Holzmeier vier Abwehrspieler am Sechzehner stehen ließ und den Ball zur 1:2-Gästeführung flach unhaltbar im rechten Eck unterbrachte. Ein Kracher von Philipp Buser in der 88. Minute aus 20 Metern landete an der Oettinger Querlatte. Eine Minute später war Martin Lauter nach Flanke von Jannik Beck zur Stelle und netzte zum 2:2-Endstand ein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen