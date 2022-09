Spitzenteams bleiben auf Kurs

Plus B-Klasse Nord: TSV Oettingen II, SC Athletik Nördlingen und FC Nordries siegen souverän.

In der B-Klasse Nord hat sich Tabellenführer TSV Oettingen II ein souveränes 6:1 gegen die zweite Mannschaft aus Möttingen erspielt und bleibt mit nun 16 Punkten Tabellenführer. Oettingens Torjäger Benedikt Kaufmann steuerte drei Treffer zum Sieg bei.