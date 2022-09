Tischtennis: Nur Oettingen II kann zum Auftakt feiern

Zum Start der neuen Tischtennis-Saison wirken sich die neuen Regeln bereits auf die Rieser Teams aus.

Die Tischtennisspieler sind an diesem Wochenende mit den ersten Partien in die Saison gestartet – und zwei Neuerungen im Regelwerk, die nicht unbeträchtliche Auswirkungen haben: Im Jugendbereich gibt es keine Trennung mehr zwischen Jungen- und Mädchenmannschaften, auf Verbandsebene besteht ein Herrenteam nur noch aus vier Akteuren.

Die daraus folgenden Konsequenzen für die Ranglisten der betroffenen Vereine bekam der TSV Oettingen in der Männer Bezirksklasse A schmerzlich zu spüren: Gegner TSV Rain II trat mit Cracks an, die voriges Jahr einige Ligen weiter oben erfolgreich zugange waren und das neu formierte Sextett der Rieser vor unlösbare Probleme stellten. So blieb den Gastgebern nur ein Satzgewinn durch das Doppel Joan Emmendörfer/Jonathan Wanitschka.

Noch schlimmer erging es der SpVgg Deiningen bei der dritten Rainer Garnitur in der Bezirksklasse C (Endstand 0:9). Zum reinen Rieser Duell kam es in der Jugend Bezirksklasse C, das Oettingen II mit 7:3 gegen Deiningen gewann. (rw)