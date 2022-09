Torfestival beim „Kreisklassen-Krimi“ in Deiningen

Plus Kreisklasse Nord I: Die SpVgg behauptet trotz des 4:4 gegen Mauren die Tabellenführung. Verfolger Flotzheim nach 4:0-Sieg nun punktgleich.

Tore: 1:0 Paul Hauck (23.), 2:0 Tobias Lechner (27.), 3:0 Florian Muschler (43.), 4:0 Paul Hauck (61.); Zuschauer: 150.