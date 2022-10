Torreiche Partie in Reimlingen

B-Klasse: Holzkirchen II sichert sich einen 5:2-Sieg.

Der TSV Oettingen II hat gegen den TSV Hainsfarth II mit 2:0 gewonnen und bleibt somit an der Tabellenspitze. Verfolger SpVgg Riedlingen II hat mit seinem 4:0-Sieg gegen die SG FSV Buchdorf/Daiting II weiterhin die Chance auf die Tabellenführung. Der TSV Möttingen II und der SV Grosselfingen trennten sich torlos. Einen 2:0-Rückstand konnte der SV Donaumünster/Erlingshofen II durch zwei Treffer von Jeremy Kole gegen die SG Alerheim II aufholen. Somit endete die Partie mit einem 2:2-Unentschieden.

Viele Tore fielen zwischen dem FSV Reimlingen II und dem SV Holzkirchen II. Mit einem 5:2 konnten sich die Mannschaft des SVH durchsetzen – für die Reimlinger Reserve war es eine herbe Niederlage nach dem hohen Sieg in Hainsfarth. Die SG Amerdingen/Hohenaltheim gewann mit 2:0 gegen die Elf des FSV Utzwingen, Manuel Gast traf wie auch schon in den jüngsten Spielen. In einer Partie auf Augenhöhe setzte sich der SC Athletik Nördlingen mit 1:0 gegen den FC Nordries durch.

Die Ergebnisse im Überblick:

TSV Oettingen II - TSV Hainsfarth II 2:0 (0:0). – Tore: 1:0 Benedikt Kaufmann (76.), 2:0 Markus Straßner (89./ET); Zuschauer: 150.

TSV Möttingen II - SV Grosselfingen 0:0 (0:0). – Zuschauer: 80.

SG Alerheim II - SV Donaumünster-Erlingshofen II 2:2 (0:0). – Tore: 1:0 Tobias Schmidt (49.), 2:0 Lars Rau (57.), 2:1 Jeremy Kole (72.), 2:2 Jeremy Kole (85.); Zuschauer: 75.

FSV Reimlingen II - SV Holzkirchen II 2:5 (1:4). – Tore: 0:1 Joshua Buser (5.), 0:2 Tobias Rau (19.), 1:2 Max Wagner (26./ET), 1:3 Andreas Schröppel (29.), 1:4 Marin Helmschrott (43./ET), 2:4 Julius Bibl (60.), 2:5 Dominik Rau (75.); Zuschauer: 70.

SG Amerdingen/Hohenaltheim - FSV Utzwingen 2:0 (1:0). – Tore: 1:0 Manuel Gast (7.), 2:0 Jannik Lill (68.); Zuschauer: 120.

SC Athletik Nördlingen - FC Nordries 1:0 (0:0). – Tore: 1:0 Manuel Carlucci (49.); Zuschauer: 80.

SG FSV Buchdorf/Daiting II - SpVgg Riedlingen II 0:4 (0:1). – Tore: 0:1 Valton Kadriu (20.), 0:2 Ablie Baldeh (60.), 0:3 Johannes Lang (61.), 0:4 Mbark Mouzrik (68.); Zuschauer: 60.