Torreiches Testspielwochenende für die Rieser Fußballvereine

Plus So haben die Rieser Vereine in ihren Vorbereitungsspielen abgeschnitten.

Recht torreich, wie auch am Wochenende zuvor, haben sich die meisten Fußball-Testspiele des vergangenen Wochenendes gestaltet. Der FC Nordries unterlag dem SV Pfahlheim 3:5, wobei es beim Halbzeitpfiff von Schiedsrichter Alfred Randi (Lauber SV) erst 0:1 stand. Max Wieser verkürzte in der 54. Minute auf 1:2, Ousmane Cisse und Fabian Kienle (73./88.) brachten den B-Klassisten auf 3:4 heran, doch in der Schlussminute gelang den Gästen der fünfte Treffer.

