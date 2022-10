TSV Hainsfarth steckt in der Kreisliga weiter unten fest

Kreisliga Nord: Schlusslicht Hainsfarth verpasst den dritten Saisonsieg in letzter Minute. An der Tabellenspitze meldet sich Reimlingen mit einem 3:0 zurück.

TSV Möttingen - SV Kicklingen-Fristingen 4:0 (2:0). – Möttingen gewinnt endlich mal wieder ein Heimspiel. Kicklingen begann forsch und hatte gleich zwei Möglichkeiten. Die erste Möttinger Chance führte zum 1:0 durch Patrick Wunder. Möttingen hatte nach schönem Spielzug über Schindler und Baumann eine weitere, jedoch ungenutzte Chance. Wunder machte dann aber das 2:0.

Unmittelbar nach der Pause fiel durch Baumann nach Hereingabe durch Wunder das 3:0. Eine gute Chance der Kicklinger konnte vom Möttinger Tormann vereitelt werden. Das 4:0 resultierte aus einem Eckball: Rothgang köpfte auf Schäble, dessen Kopfball unhaltbar ins Tor ging. Der etwas zu hoch ausgefallene Möttinger Sieg war aufgrund einer sicheren Defensive und guter Chancenverwertung letztlich verdient.

Tore: 1:0 (8.) Patrick Wunder; 2:0 (20.) Patrick Wunder; 3:0 (47.) Nico Baumann; 4:0 (85.) Dominic Schäble; Zuschauer: 110.

FSV Reimlingen kann seine Sieglos-Serie endlich beenden

SpVgg Riedlingen - SV Holzkirchen 0:3 (0:3). – Gegen die Gäste aus dem Ries konnte die Stadtteilelf ohne ihren verletzungsbedingt ausfallenden Spielertrainer nicht an die letzten Spiele anknüpfen. Gegen die kraftvoll startenden Gäste hielt Riedlingen gut dagegen und hatte durch Kapitän Fabian Anzenhofer die erste Chance. Dennoch erzielten die Gäste in der 12. Minute durch Marcel Köhnlein das 0:1.

Das 0:2 folgte zwei Minuten später, als nach einem Fehlpass der Riedlinger Philipp Buser aus 18 Metern einnetzte. In einem ausgeglichenen Spiel erfolgte dann kurz vor der Halbzeit die Vorentscheidung: Patrick Michel zirkelte mit einem Schuss vom Sechzehnereck den Ball unhaltbar ins lange Kreuzeck zum 0:3 (45.). Trotz guter Chancen konnten sich die Riedlinger nicht belohnen.

Tore: 0:1 (12.) Marcel Köhnlein; 0:2 (14.) Philipp Buser; 0:3 (45.) Patrick Michel; Zuschauer: 123.

FSV Reimlingen - SV Donaumünster-Erlingshofen 3:0 (2:0). – Nach vier sieglosen Spielen in Folge meldet sich der FSV mit einem Heimsieg zurück. Die Reimlinger kontrollierten zunächst das Spiel, ohne zu großen Torchancen zu kommen. Die Gäste verpassten mit ihrer einzigen Möglichkeit die Führung (25.). Kurz vor der Halbzeit dann ein Reimlinger Doppelschlag durch Stefan Mayer (38.) und Leon Lechner (41.).

In der zweiten Halbzeit verpassten Mayer und zweimal Kohnle die Vorentscheidung. Donaumünster konnte sich keine nennenswerten Möglichkeiten mehr herausspielen. Nach schönem Ballgewinn von Lösch sorgte Daniel Böhm für den verdienten 3:0-Endstand.

Tore: 1:0 (38.) Stefan Mayer; 2:0 (41.) Leon Lechner; 3:0 (89.) Daniel Böhm; Zuschauer: 120.

Hainsfarth kassiert Ausgleich in der letzten Minute

SG FSV Buchdorf/Daiting - TSV Hainsfarth 1:1 (0:0). – Die Gäste erwischten aufgrund ihres frühen Pressings den besseren Start. Kurz nach der Halbzeitpause musste Heimkeeper Schäftner eine gute Chance aus zehn Metern entschärfen. Nach einer Stunde erzielten die Hainsfarther beinahe die Führung. In dieser Phase konnte sich die Heimelf kaum aus der Defensive befreien. Chancen von Buchdorfs Albert Kaiser und Andreas Maier blieben ungenutzt.

In der 75. Minute fiel dann die verdiente Führung für die Gäste: David Hertle schob aus zehn Metern flach ins linke Eck ein. Hainsfarth war nun wohl am Drücker, konnte aber vorerst kein Kapital daraus schlagen. Die Schlussoffensive der Heimelf wurde mit einem in der 90. Minute erzielten direkten Freistoßtor durch Niko Kastner belohnt.

Tore: 1:O (77.) David Hertle; 1:1 (90.) Niko Kastner; Zuschauer: 120.

SG Alerheim - FSV Marktoffingen 2:1 (1:0). – Die SG Alerheim musste am Ende zittern, brachte den Sieg jedoch über die Zeit. In der ersten Hälfte sahen die Zuschauer eine eher farblose Partie. In der 19. Minute gingen die Gastgeber mit 1:0 durch Sebastian Hertle in Führung. Nach der Pause erhöhte der FSV Marktoffingen den Druck. Nachdem die Gastgeber diese Druckphase überstanden hatten, erzielten sie in der 60. Minute das 2:0: Simon Schmidt dribbelte sich über die linke Seite in den Sechzehner hinein. Der mitgelaufene Robert Zwölfer musste nur noch einschieben.

Der FSV Marktoffingen verkürzte den Spielstand innerhalb weniger Minuten durch einen direkten Freistoß von Peter Hlawatsch auf 2:1. Im weiteren Spielverlauf drängten die Gäste erfolglos auf den Ausgleich.

Tore: 1:0 (19.) Sebastian Hertle; 2:0 (60.) Robert Zwölfer; 2:1 (65.) Peter Hlawatsch;

Zuschauer: 200.

TSV Wemding - TSV Oettingen: Die Begegnung wurde aufgrund eines Trauerfalls bei den Gästen kurzfristig abgesagt und für den 1. November (14.30 Uhr) neu angesetzt.