TSV Oettingen II setzt seine Siegesserie fort

Plus B-Klasse Nord: Utzwingen verliert überraschend zwei Punkte gegen Reimlingen II.

Der B-Klassen-Tabellenführer TSV Oettingen II hat am achten Spieltag den fünften Sieg in Folge einfahren können. Gegen die SG Amerdingen/Hohenaltheim gewann der TSV mit 1:4, wobei Titus Rudewig und Erich Schröppel die beiden Torschützen waren.