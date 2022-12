Ries

Überraschungen zur Winterpause in der Kreisliga Nord

Es läuft nicht bei TSV Hainsfarth (in blau-weiß) und TSV Wemding: Beide schnupperten in der Vorsaison am Aufstieg, in der aktuellen Spielzeit hängen sie im Tabellenkeller. Das Bild zeigt das Aufeinandertreffen im September.

Plus Der SV Holzkirchen marschiert in seinem zweiten Kreisliga-Jahr vorneweg, zwei Topteams aus dem Vorjahr hängen derweil im Tabellenkeller fest.

Von Nico Lutz

Der Titelkampf der Kreisliga Nord war der spannendste der vergangenen Saison im Kreis Donau, gleich drei Mannschaften hatten am letzten Tag die Chance auf den Titel. Am Ende durfte sich der FC Maihingen freuen, Hainsfarth ging leer aus und Wemding scheiterte in der Relegation am Aufstieg. Dementsprechend galten die beiden Pechvögel zu Beginn der laufenden Saison automatisch als heiße Anwärter auf den Aufstieg, doch davon sind sie weit entfernt. Stattdessen sind es Mittelfeldteams aus dem Vorjahr, die dominieren.

