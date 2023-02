Wemdinger Sieg, Oettinger Niederlage: So liefen die Testspiele im Ries

Gleich mehrere torreiche Partien gab es im Ries, unter anderem beim Lauber SV oder dem TSV Hainsfarth. Der Überblick über die Vorbereitungsspiele.

Am Faschingswochenende finden in der Regel nur wenige Vorbereitungsspiele statt, am Sonntag wurde diesmal überhaupt nicht gespielt. Dennoch gab es einige Testspiele der Vereine aus dem Ries.

Der SV Schwörsheim-Munningen unterlag in einem Vorbereitungsspiel dem BC Huisheim mit 0:2. Fabian Hirschbeck hatte die Gäste nach 13 Minuten in Führung gebracht. Zehn Minuten vor dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Erich Wimmer (SV Megesheim) stellte Fabian Nesselthaler per Elfmeter den Endstand her. Beide Mannschaften wechselten zur Pause viel Personal: Die Gastgeber brachten fünf frische Spieler, die Gäste sogar deren sechs.

Hainsfarth verliert gegen den SV Segringen

Der TSV Hainsfarth unterlag dem SV Segringen mit 3:5. Die Gäste führten nach 35 Minuten bereits 3:0, doch mit dem Halbzeitpfiff konnte David Beck verkürzen. Nico Hensolt gelang in der 58. Minute per Elfmeter das Anschlusstor, doch der ehemalige Spieler des TSV Nördlingen, Fabian Lechler, stellte in der 68. Minute den alten Abstand her. In der Schlussphase fiel sogar das 2:5, der Treffer zum 3:5-Endstand ging auf das Konto von Benjamin Taglieber.

Der TSV Wemding gewann gegen die SG Pfofeld/Theilenhofen 3:0. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Florian Veit die Wallfahrtsstädter in der 49. Minute in Führung. Cedric Schweiger erhöhte per Strafstoß auf 2:0 (76.) und mit seinem zweiten Tor machte Veit alles klar (89.).

Die SG Tannhausen/Stödtlen besiegte den FSV Marktoffingen mit 3:0. David Weißenburger brachte die Gastgeber bereits in der ersten Minute in Führung. Die Gäste wechselten zur Pause Peter Hlawatsch, Alexander Kirchenbaur, Jens Müller und Markus Stiefenhofer ein. Die Platzherren erhöhten nach einer Stunde durch Simon Thorwart auf 2:0 und Manuel Ilg stellte in der 81. Minute den Endstand her.

Laub gewinnt mit 3:2

Der TSV Oettingen unterlag dem mittelfränkischen Bezirksligatabellenfüher SC Aufkirchen mit 0:3. In den Reihen der Gäste standen mit Jonas Sauter, Oscar Ladenburger, Daniel Holzmann und Stefan Herzog gleich vier ehemalige Spieler des TSV Nördlingen. Ladenburger war in der 44. Minute der Torschütze zum 0:2, Steffen Schöllhammer hatte die Gäste in der 35. Minute in Führung gebracht. In der 88. Minute erzielte Leon Stimpfig den Treffer zum 0:3-Endstand.

Der Lauber SV gewann gegen die (SG) Großsorheim/Hoppingen 3:2. Die Gäste gingen bereits nach vier Minuten durch Robert Kopp in Führung. Bereits neun Minuten später fiel der Ausgleich durch Dennis Maurer. Die erstmalige Führung durch Sebastian Schneid (55.) wurde bereits fünf Minuten später durch Simon Schmidbaur egalisiert. Erst in der 87. Minute markierte Max Renner den Siegtreffer für den Laub.

Außerdem spielten: FC Mertingen 2 – FC Marxheim/Gansheim 0:3, BC Schretzheim – SpVgg Riedlingen 4:2.

Am kommenden Mittwoch (19 Uhr) empfängt der BC Huisheim den SV Mauren, am Donnerstag erwartet der Bezirksligist TSV Nördlingen 2 im Rieser Sportpark den SV Wettelsheim (19 Uhr) und am Freitag stehen folgende Testspiele an: SG Alerheim – FC Maihingen (18.30 Uhr), FC Nordries – SV Pfahlheim (19 Uhr in Hochaltingen), SpVgg Ederheim – TV Bopfingen (19 Uhr).