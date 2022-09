Ries

vor 53 Min.

Zwischenbilanz: So läuft es für die Trainer in Reimlingen, Deiningen und Megesheim

Plus Deiningens Trainer Thomas Ranftl ist einer von mehreren neuen Rieser Trainern in den Ligen in der Region – wie es bei ihn und seinen Kollegen bislang läuft.

Von Nico Lutz Artikel anhören Shape

Die Saison 2022/2023 im Fußballkreis Donau ist in vollem Gange, fast ein Drittel der Runde ist bereits absolviert, langsam aber sicher lässt sich ein erstes Zwischenfazit ziehen. Besonders interessant ist das bei Mannschaften, die mit neuen Trainern in die Spielzeit gestartet sind. Gleich drei Topteams im Ries haben vor der Saison oder in der Winterpause einen neuen Coach bekommen und greifen nach Mittelfeldplätzen im Vorjahr oben an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen